Nazikunst in Museum Arnhem: ‘Om aan te tonen hoe gevaarlijk propaganda in schilderijen en beelden is’

Schilderijen en beelden die het naziregime van Adolf Hitler verheerlijken. Later dit jaar hangen ze in Museum Arnhem. Het doel: het gevaar laten zien van propaganda in de kunst.

In ‘Kunst in het derde rijk - Verleiding en afleiding’ zal vanaf 11 november werk te zien zijn van kunstenaars als schilder Albert Janesch, beeldhouwer Arno Breker - een persoonlijk fan van Hitler - en Adolf Ziegler, een van de favoriete kunstenaars van de dictator.

De tentoonstelling past volgens Museum Arnhem bij de focus van het museum op kunst uit de twintigste eeuw in relatie tot politiek. Hoewel de werken zelf het nationaal-socialisme verheerlijken, wil Museum Arnhem juist het gevaar van kunst aantonen als propagandamiddel.

Afleiding van de misdadige praktijken

Zo werden de schilderijen en beeldhouwwerken toentertijd - tussen 1933 en 1945 - ook ingezet. ‘Kunst werd ingezet als een effectief middel om het volk te verleiden tot de nazi-ideologie en vormde tegelijk een afleiding van de misdadige praktijken van het regime’, stelt Museum Arnhem.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding.)

Volledig scherm Ivo Saliger, ‘Urteil des Paris’, 1939. Vanaf november in Arnhem te zien. © Museum Arnhem

En komen de vragen aan bod: waarom was er tijdens het naziregime, bekend om zijn politieke geweld, oorlog en de Holocaust, zoveel aandacht voor de hedendaagse kunst? Steunden de kunstenaars het regime, steunde het regime de kunstenaars, of beide?

In de tentoonstelling zijn veel werken te zien die destijds in grote jaartentoonstellingen hingen in het speciaal daartoe gebouwde Haus der Deutschen Kunst in München (nu Haus der Kunst). Een groot deel van de kunst is na 1944 niet meer getoond.

Eerdere expo over Derde Rijk trok 100.000 bezoekers

Het werk dat in Arnhem te zien is grotendeels uit het Deutsches Historisches Museum in Berlijn, de Pinakothek der Moderne in München en een stichting die werk van Arno Breker beheert.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding.)

Volledig scherm Claus Bergen, ‘Einsamkeit (U-Boot)’, 1942. © A. Psille

In 2019 had het Design Museum in Den Bosch een tentoonstelling over design en architectuur in het Derde Rijk, die veel stof deed opwaaien en 100.000 bezoekers trok.

Eerder al nationaal-socialistisch werk in Arnhem

Museum Arnhem staat bekend om de neorealistische werk in de collectie en juist het realisme is een stijl die door de nazi's werd aangehangen, in tegenstelling tot stromingen als expressionisme en kubisme. Die waren destijds taboe.

Al eerder was werk met een nationaal-socialistisch karakter te zien in Arnhem: een schilderij van NSB’er Henri van de Velde maakte vorig jaar deel uit van de tentoonstelling ‘Van Links naar Rechts’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.