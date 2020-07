Nazmiye Oral is dit jaar de derde Zomergast

,,Mijn avond moet gaan over hoe je van ‘de ander’ familie kunt maken", blikt Oral vooruit op de aflevering met presentatrice Janine Abbring. Oral groeide op in een traditioneel Turks gezin, wat haar leven tekende.

,,Ik wil laten zien hoe je op zoek kunt gaan naar verbinding met mensen die anders denken dan jij. (...) Humor was daarbij heel lang niet mijn ding. Maar humor is een vrij veld; daar is geen goed of fout, het geeft troost. Welke kleur je ook hebt, je herkent elkaar in humor. Dus ja, ook humor komt aan bod.”