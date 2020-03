Nazmiye Oral neemt het stokje over van Sinan Can: ‘Ik hoop dat lezers zich herkennen’

Paspoort

▪ Nazmiye Oral (50) is schrijfster en actrice. Momenteel is ze op televisie te zien bij de komische dramaserie Koppensnellers op NPO2.

▪ Oral speelde in de theatervoorstelling Gesluierde Monologen van Adelheid Roosen in Europa en New York. Samen met onder meer Roosen richtte ze in 2003 het theatercollectief Zina op. Ook schreef ze jarenlang columns voor de Volkskrant en maakte ze het programma De Dialoog voor de Nederlandse Moslim Omroep.

▪ In 2011 kwam haar debuutroman Zehra uit, waarvoor zij genomineerd werd voor de E. du Perronprijs. Ze won in 2016 een Gouden Kalf in de categorie beste actrice televisiedrama voor haar rol in de film In vrijheid. Daarin speelt ze een moeder van een teruggekeerde Syriëganger.

▪ In 2015 stond ze samen met haar moeder Havva op het Holland Festival met de voorstelling Niet Meer Zonder Jou. In 2018 kwam de film Niet Meer Zonder Jou uit. Deze is nog te zien op Uitzending Gemist. Vanaf 2018 was Oral vaste columnist bij het tv-programma De Nieuwe Maan. ▪ Nazmiye Oral heeft twee dochters en woont in Arnhem.