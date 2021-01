Nederlaag voor gemeente Arnhem: ex-gedetineerden mochten wél in Paasbergflat

UPDATEARNHEM - De Paasbergflat in Arnhem mocht wel degelijk worden gebruikt om oud-gedetineerden op te vangen. Het verbod daarop door het Arnhemse gemeentebestuur was onjuist en is per direct van tafel.

Dat oordeelt de Raad van State vandaag. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter betekent een gevoelige nederlaag voor de gemeente Arnhem, die na felle buurtprotesten ingreep en er met een dwangsom van 50.000 euro voor zorgde dat zeven bewoners de flat moesten verlaten.

De stichting Onderdak, die de flat uiteindelijk voor 40 zorgcliënten wilde gebruiken, heeft niet veel aan de uitspraak. De eigenaar van de flat heeft de huur inmiddels opgezegd en wil appartementen in de flat gaan maken. Daarvoor moet het bestemmingsplan nog gewijzigd worden.



Wat de stichting Onderdak nu gaat doen, is onduidelijk. Bestuurder Stefan van Embden wil daarover slechts kwijt dat zijn organisatie hierover aan tafel gaat met juristen: ,,We moeten nu kijken hoe we dit gaan invullen.’’



De gemeente Arnhem rest niets anders dan de nederlaag te accepteren. Aanvankelijk kreeg Arnhem de steun van onder meer de rechtbank, maar recentere uitspraken vielen uit in het voordeel van Onderdak. Met als finale het jongste oordeel van de Raad van State.

De kern van het conflict was de vraag of de zorgcliënten in de flat woonden of niet. Onderdak stelde dat er vooral zorg werd verleend, de gemeente vond van niet. De Raad van State volgt de redenering van Onderdak. De gemeente legt zich daar mokkend bij neer. ,,Er was daar geen 24 uur per dag zorg, alleen maar ambulante begeleiding. Wij zagen dat als wonen.”

Van Embden noemt het vooral ‘triest is dat er 1,5 jaar is gevochten over rug van onze cliënten. Dat geeft wel wat aan’. Onderdak meldde eerder dat de kwestie een schadepost van 1 miljoen euro betekent. Of die schade verhaald wordt op de gemeente, is nog onduidelijk.

