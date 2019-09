Nederlandse SS speelde hoofdrol tijdens de Slag om Arnhem

Tranen bij de laatste parasprong van Slag om Arnhem veteraan Mor­gan

19:51 RENKUM De Britse oorlogsveteraan Stephen George Morgan is sinds april niet meer onder ons. Maar op 17 september 2019 is hij in gedachten van iedereen die hem gekend heeft. Een parachutist van nu nam dinsdag zijn urn mee in zijn sprong tijdens de internationale legeroefening 'Falcon Leap’ boven de Renkumse Heide, de plek waar Morgan 75 jaar terug neerdaalde.