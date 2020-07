Nederlandse trainer Bonfrère ontkent beschuldiging matchfixing: ‘Dat hebben ze er in Nigeria van gemaakt’

,,Dat heb ik zo niet gezegd. Dat heeft een krant in Nigeria er van gemaakt” , vertelde Bonfrère dinsdagmorgen aan de Arnhemse voorzieningenrechter Boonekamp. ,,In dat radio-interview werd mijn mening gevraagd omdat een speler dat eerder tegen de zender had verteld. Ik heb gezegd als dat zo is vraag dat dan maar aan de spelers. Die 100.000 euro heb ik nooit genoemd. Ik weet niet waar dat bedrag vandaan komt.”



Bonfrère die als enige in de zittingszaal een mondkapje droeg, was in 1994 tijdens het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten assistent van Westerhof. In een sensationale wedstrijd verloor Nigeria de kwartfinale tegen Italië. Een minuut voor tijd leidden de ‘Super Eagles’ nog tegen tien Italianen met 1-0. Op het nippertje werd het alsnog 1-1. In de extra tijd benutte Italië een strafschop.