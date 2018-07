Nedstede koopt stadion GelreDome voor bijna 14 miljoen euro

Deze ene basis­school in Arnhem krijgt nu pas vakantie

13 juli ARNHEM - De andere basisscholieren uit Arnhem zitten al op de camping in Frankrijk of in het all-in-resort in Turkije. Voor de leerlingen van Ibn-I-Sina is de zomervakantie pas nu begonnen. De islamitische basisschool in de Arnhemse wijk Klarendal ging een weekje langer door met het onderwijs.