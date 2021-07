Nee, dit is echt geen photoshop: Vincent uit Huissen legt ondersteboven vliegende gans vast

Vincent Cornelissen (49) woont in Huissen en gaat minimaal één keer per week de deur uit voor zijn grote hobby, fotografie. Zo ook in maart, toen hij op een regenachtige en vooral winderige dag naar Meinerswijk in Arnhem trok. ,,Eigenlijk was het geen weer om naar buiten te gaan, maar ik moest en zou die dag de deur uit. Het leek me leuk om vogels te fotograferen die met de wind in gevecht zijn”, kijkt hij terug.