‘Nee, ik ben dus niet Indonesisch. Ik ben een Nederlander, met Indische roots’

De drang om terug te keren naar Nederland was te sterk. ,,En naarmate ik ouder word, speelt het Indisch zijn ook meer op’’, zegt de 61-jarige Saskia Rossi-Van den Broek.



Ze woont sinds kort in het Rumah Impian Kita Arnhem (droomhuis in Arnhem), een splinternieuw appartementencomplex voor Indische 55-plussers aan het Charley Bosveldhof in Arnhem-Zuid. Een jaar geleden woonde ze nog in Califonië in de Verenigde Staten, een ‘staat met een heerlijk klimaat’.



Hoe komt u hier zo terecht?

,,Twee jaar geleden vernam ik via-via van de plannen om in Arnhem wooncomplexen op te zetten voor Indische ouderen. Daarvoor kon worden ingetekend. Dit is het moment, nu ga ik, dacht ik.



Ik kende Arnhem, heb er lang met veel plezier gewoond en gewerkt op de redactie bij Uitgeverij Ellesy. Het is wel een zwaar besluit geweest, want ik heb mijn zoon Antonio (26) en mijn zus Jerry en haar familie in de Verenigde Staten achter moeten laten. Toch heb ik geen enkele spijt: het is hier heerlijk wonen.’’