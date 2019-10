Nee tegen rolstoelbezoek leidt tot aangifte van discriminatie tegen Arnhems café

De zich in een rolstoel verplaatsende Marco Simon uit Harderwijk verbleef ruim een uur in het café met zijn vriendengroep, totdat een portier hem sommeerde de zaak te verlaten, met als argument dat de veiligheid in het geding was.

,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt Mathijs Jonkers uit Didam, die zijn ongenoegen over de gang van zaken deelde via social media. Jonkers maakt ook onderdeel uit van de vriendenclub die twee keer per jaar ergens in Nederland een avondje uit gaat. Simon, op zijn negentiende jaar gehandicapt geraakt, gaat altijd mee in zijn rolstoel.

,,Marco houdt van dansen en dat kan hij ook heel goed in zijn rolstoel”, licht Jonkers toe. ,,Hij geniet er echt van. We zijn in talloze cafés in den lande geweest. We zijn op een drukbezocht Oktoberfest geweest waar Marco in zijn rolstoel voorop ging in de polonaise. Nog nooit hebben we problemen gehad. Nu in Arnhem is dat wel gebeurd.”