Negen jaar cel en tbs geëist voor verkrachting 68-jarige vrouw in Arnhem

Column Remco Kock Parijs heeft de Eiffelto­ren, Arnhem het aardvarken

15:59 Toen het net 100 jaar geworden Burgers’ Zoo onze stad een gigantisch aardvarken cadeau deed was mijn eerste reactie typisch Arnhems. Je wil een gegeven aardvarken niet in de bek kijken. Maar… een aardvarken? Als de leeuw de Rolls-Royce onder dierentuindieren is, wat is het aardvarken dan? Een Fiat Multipla?