Negen jaar cel voor man (41) uit Mook voor neersteken ex en haar ouders in Arnhem

De vrouw had hem twee weken daarvoor na een ruzie verlaten. Die dag in februari ging de man naar de woning om volgens afspraak hun achtjarige zoontje te brengen. Hij zei dat hij zijn ex even alleen wilde spreken. In de hal pakte hij een schroevendraaier en stak hij haar.



Toen ze hun dochter hoorden gillen, sprongen de ouders ertussen. Vervolgens stak hij ook hen. Daarna ging hij ervandoor. Een bewoonster van een paar straten verderop trof hem even later terwijl hij probeerde zichzelf bij haar deur aan een ketting te verhangen.