Negen winkels veranderen in één megawinkel in Arnhem: de grote vraag is nu wie erin gaat komen

Het bouwbedrijf uit het Achterhoekse Wehl timmert stevig aan de weg bij alle mogelijke vernieuwingsoperaties in winkelcentra in steden verspreid over het hele land.



Modeketen Hennes & Mauritz (H&M) maakt deel uit van een schare van opdrachtgevers voor deze vernieuwingen, zo blijkt uit de website van de onderneming.



Dat voedt in Arnhem speculaties over de komst van een grote nieuwe winkel van H&M, die voorheen gevestigd was op het Brouwersplein in het Musiskwartier. Woordvoerders van Colliers en BMV Makelaars, die de gedaanteverwisseling van het hele gebied begeleiden, onthouden zich van commentaar.