Nep-gewonden raken écht gewond bij oefening Oranjekazerne Arnhem

Acht jaar geëist voor Arnhemmer die in wilde weg instak op man: ‘Een wonder dat slachtof­fer nog rondloopt’

13:46 ARNHEM – ,,Hij heeft meermalen in het wilde weg gestoken”, aldus de officier van justitie vrijdag over een 32-jarige Arnhemmer. ,,Het is een wonder dat het slachtoffer nog rondloopt.” Hij eiste acht jaar cel voor poging tot doodslag tegen de verdachte.