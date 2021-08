Nep-pedojager (32) moet cel in nadat hij man erin luist en afperst: ‘Een pedoleugen als verdienmodel’

Jasper verstopt zich voor het goede doel: ‘Als je me vindt, krijg je 100 euro’

2 augustus ARNHEM - ‘Als je me vindt, krijg je 100 euro. Daarvan gaat de helft naar jongerenwerk in jouw wijk. Ik ben ergens in Arnhem. Je hebt tot 16.00 uur.’ Dat staat op de Facebook-pagina van ‘Catch me if you can’. Een initiatief van jongerenwerkers van Rijnstad. Jasper Ronkes (46) werd dit keer niet gevonden, maar treurt niet. ,,Als ze me de volgende keer wél vinden, krijgen ze meer geld.”