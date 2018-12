Nep-Wegenwacht biedt zich agressief aan om opritten te repareren

Daar zijn twee meldingen binnen gekomen over het 'verdachte gedrag’ van de man, die rondrijdt in een zwarte Ford Mondeo met een witte kentekenplaat waarop zwarte cijfers en letters staan. Hij heeft niet alleen in Arnhem-Zuid, maar ook in Wekerom geprobeerd op deze manier bij mensen binnen te komen. Wie de nep-Wegenwacht aan de deur heeft gehad, of heeft gezien, wordt verzocht de politie in te lichten.