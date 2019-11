Nepbom lag al veel langer op tafel bij Dudok in Arnhem

Zag er uit als bom

Na afloop, toen de Explosieven Opruimingsdienst EOD had vastgesteld dat het geen bom was, gaf burgemeester Marcouch aan dat het eruit zag als een geprepareerde bom met een telefoon erbij. ,,Het siste en piepte.” Ook een woordvoerder van de politie gaf aan het pakket als een echte bom oogde.



De specialist van de EOD heeft het voorwerp dubbel geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat het geen explosief was,. Marcouch vindt dat er terecht is opgeschaald met ontruiming van de wijde omgeving. ,,Veiligheid voor alles", zegt hij. Wittenberg is het daarmee helemaal eens.



De recherche maakte donderdagavond gewag tegenover Wittenberg dat de politie een man heeft aangehouden die het pakket heeft achtergelaten. ,,Een hele verwarde man.” Van een actie gericht tegen Dudok of mensen die daar werken is geen sprake, zo heeft Wittenberg te horen gekregen. Politie en Openbaar Ministerie bereiden een verklaring voor over de kwestie.