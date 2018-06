Neptherapeut uit Arnhem schopte het zelfs tot directeur

Geld om Balou van haar scheve poten af te helpen, stroomt binnen: 'Fantas­tisch'

7 juni ARNHEM - Baasje Sandra Meeuwsen uit Arnhem is een actie begonnen om haar hond Balou te kunnen laten opereren. De voorpoten van Balou staan scheef, waardoor hij niet kan rennen of springen. De operatie kost maar liefst 5.500 euro. ,,We willen dat Balou weer hond kan zijn.’’