Netbeheerders in de problemen: dreigend tekort aan stroomkabels

Forse stijging bezoek stadshart Arnhem: Centrum verandert van ‘place to buy’ in ‘place to meet’

7:04 ARNHEM - De Arnhemse binnenstad is meer dan ooit in trek. Het aantal bezoekers per week staat dit jaar op 344.000. In 2018 lag dit aantal op 328.000. Dat blijkt uit de telling van passanten in het stadshart die onderzoeksbureau Locatus jaarlijks verricht in opdracht van het gemeentebestuur van Arnhem. Het onderzoek moet leiden tot een goed beeld van ontwikkelingskansen van steden in Europa.