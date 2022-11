Netwerk van ‘warme kamers’ voor iedereen die het thuis koud heeft nodig, Leger des Heils vaker open

Parkeerga­ra­ge Musis loopt in de avond maar moeizaam leeg, zorgen om Centrum­ring

ARNHEM - Parkeerders in de Musisgarage in Arnhem hebben eind van de dag steeds meer moeite om de garage uit te komen doordat het verkeer op de Eusebiusbinnensingel vast staat. Dinsdagavond was het zelfs extreem druk. ,,We hopen niet dat dat een voorbode is van meer onheil”, zegt een gemeentewoordvoerder.

2 november