Neushoorntje geboren in Burgers’ Zoo, dierentuin in Europese top neushoornfokkers

‘Turkse families in Arnhem moesten regelmatig 10.000 euro aan criminele familie Y. betalen’

16 januari Het Arnhemse gezin waarvan vier leden plus twee familievrienden vervolgd worden als gewelddadige criminele organisatie, zijn verdacht geworden nadat de oudste zoon (39) aan de Arnhemse Boulevard Heuvelink werd neergeschoten in december 2015. Uit een onderschept telefoongesprek rees verder het beeld dat vele Turkse families in Arnhem regelmatig 10.000 euro aan de familie moesten geven.