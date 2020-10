Niemand heeft het kanon van Bronbeek nog opgeëist als oorlogsbuit: ‘De Indonesiërs zijn terughoudend’

Grofweg 90.000 objecten uit de verzameling van Bronbeek komen in aanmerking voor een herkomstonderzoek in afwachting van een eventueel verzoek om teruggave vanuit Indonesië. Van Dreumel voorspelt dat dit 'een enorm bult werk' zal worden, want zeker niet alles is bekend. ,,Natuurlijk ligt dat anders bij het 'Peperstuk' dat bij ons in de gang ligt. Daarvan weten we zeker dat het oorlogsbuit is."