Niemand mag het centrum van Arnhem meer in, enkele voetbalfans onderschept

Onderne­mings­raad GGD: Geen oordeel over ‘wat in vorige baan’ bij in opspraak geraakte directeur speelde

24 april ARNHEM - Personeel van GGD Gelderland Midden zegt geen oordeel te gaan vellen over de onthullingen over de in opspraak geraakte directeur Henk Bril. ,,Dit gaat om iets wat in zijn vorige baan speelde.’’