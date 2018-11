Niemand meldt zich voor een van de 209 weesfietsen in Arnhemse stalling

Justitie eist 9 jaar cel tegen Arnhemse asielzoe­ker ‘die bij terreur­groep zat’

17:42 Twee Syrische asielzoekers, onder wie Qusai A. die in Arnhem woonde, moeten volgens het Openbaar Ministerie 9 en 6 jaar de cel in omdat ze voordat ze naar Nederland kwamen onderdeel uitmaakten van een terroristische organisatie in Syrië. Daarnaast smokkelden ze ook een derde Syriër naar Nederland en hadden ze hier een hennepplantage.