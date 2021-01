Niet alleen geweldplegers, maar ook organisatie van illegaal bunkerfeest in Arnhem op de korrel van justitie

Vechten tegen de bierkaai: Arnhems restaurant krijgt geen staats­steun, dus betaalt personeel uit eigen zak

12:21 ARNHEM - Startende ondernemers in de horeca kunnen fluiten naar steun van de regering om de lockdown te overleven. Dat is de bittere pil die Dagmar Mous in 2020 te verwerken kreeg. Samen met René Lancee opende ze op 1 juni Rodeo Latin American Grill Restaurant in Arnhem. ,,We betalen de acht mensen van ons vaste personeel nu door uit eigen zak. Zolang het nog kan.”