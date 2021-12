‘Niet graven vanwege instortingsgevaar’: beverburcht bij de Rijn legt komst Museumcafé stil

Discrimina­tie vaker voor de rechter, al zijn de aantallen nog klein: ‘Het zorgt voor een klimaat van onverdraag­zaam­heid’

,,Kankermarokkaan, kutmarokkaan.” In het bijzijn van zijn zoon van 13 jaar gaat de 47-jarige Marty R. uit Ede helemaal uit zijn plaat tegenover de buurman na gedoe over geluidsoverlast. De scheldpartij in april 2020 is de uitbarsting in een langer sluimerend burenconflict.

