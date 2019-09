Nieuw kantoorconcept en outlet TK Maxx in voormalige V&D-pand Arnhem

Politie valt woning binnen in drugsonder­zoek, meerdere mensen aangehou­den

8:52 ARNHEM - De politie is dinsdagavond een woning aan de Geitenkamp in Arnhem binnengevallen in een drugsonderzoek. Eerder al waren bij de woning meerdere mensen opgepakt voor het kopen van en de handel in drugs, meldt een fotograaf ter plaatse. De inval zou zijn om huiszoeking te doen.