Nieuw leven voor AKU-fontein in Arnhem, met ondergrondse fietsenstalling

ARNHEM - Na jarenlang wikken en wegen, gloort voor de AKU-fontein op het Gele Rijdersplein in Arnhem een nieuwe toekomst. De gemeente wil ruim 4 miljoen euro steken in het opknappen ervan.

Het rijksmonument, voor het ontwerp waarvan architect Henk Brouwer en kunstenaar Shinkichi Tajiri zestig jaar geleden tekenden, ondergaat een restauratie. Fontein, beeld en pergola worden opgeknapt. Dat laatste onderdeel gaat zelfs 60 centimeter de hoogte in om onder de grond een halfverdiepte fietsenstalling te kunnen aanleggen die vanaf de westkant is in en uit te rijden.

Geschenk AKU

Het nu voorliggende plan wordt door het college van burgemeester en wethouders gezien als het beste van een aantal ontwerpen dat met het oog op de toekomst van het plein is gemaakt. Dat de in 1961 door de AKU aan de stad geschonken fontein, met het beeld van Tajiri en de pergola, daarin behouden blijft, is op aandrang van de gemeenteraad. Die moet nog met het plan instemmen, maar vroeg eerder ook een toekomstscenario uit te werken waarin het monument overeind blijft.

De afgelopen jaren passeerden verschillende plannen en ideeën voor het Gele Rijdersplein, rijp en groen, de revue. Er werd gedroomd van een markthal in de stijl van de Mercado San Miguel in Madrid. Er waren gedachten over een tijdelijke ijsbaan in de winter. Er werd gesproken over de bouw van een wooncomplex met restaurant in de stijl van de Thorbecke hbs, die in 1959 week voor de fontein.

Levendiger invulling

Plannen om de fontein te verplaatsen en zo de terugkeer van het markante hbs-pand mogelijk te maken, vielen niet in goede aarde bij de erven van de makers van het monument en een deel van de Arnhemse bevolking. Een compromis waarbij beide een plekje zouden krijgen op het plein haalde het niet. Het nu voorliggende plan komt tegemoet aan hen die vochten voor het behoud van het monument en aan de wens het plein aan die kant een levendiger invulling te geven.

Met de nieuwe fietsenstalling verdwijnt de bestaande bovengrondse voorziening vlak bij de poort naar het Jansplein. De verhoogde pergola krijgt aan de kant van het enkele jaren geleden aangelegde grasveld een open ruimte voor optredens en activiteiten. Mogelijk stroomt op de plek van het grasveld in de toekomst de Jansbeek, zoals altijd de bedoeling was. Wegens gebrek aan geld om dat uit te voeren, houdt die nu op in de Bovenbeekstraat.

Volledig scherm De AKU-fontein in de toekomst: de pergola gaat 60 centimeter omhoog, rechts komt een ingang naar een ondergrondse fietsenstalling. © Poelmans Reesink