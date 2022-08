Nieuw Museum Bronbeek opent op zijn vroegst eind 2023 vanwege schaarste aan bouwmateriaal

,,De gevolgen daarvan kunnen we moeilijk inschatten”, zegt Pauljac Verhoeven, hoofd van Museum Bronbeek. In eerste instantie was het de bedoeling deze zomer al een vernieuwd museum te presenteren, maar corona gooide roet in het eten.

Het museum was lange tijd gesloten voor bezoek om de kwetsbare bewoners van het militaire tehuis Bronbeek te beschermen. ,,Inmiddels is het weer deels toegankelijk”, vertelt Verhoeven. ,,Mensen kunnen tijdelijke exposities op de begane grond bekijken en wat drinken in Café Batavia.” Boven is de oude expositie verwijderd in afwachting van de verbouwing.