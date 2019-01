Nieuw Poppunt Gelderland wil bandjes van oefenhok naar Lowlands brengen

Vrijdaginterview Edwin Verdurmen was op slag verliefd op Arnhem

25 januari ARNHEM - Zijn wiegje stond in Maastricht, maar Arnhem is zijn grote liefde. Edwin Verdurmen is al vijftien jaar de drijvende kracht achter Arnhems architectuurcentrum CASA, dat dinsdag het jubileum viert. Maar Verdurmen zit niet stil. Hij richtte ook Arnhem.run op, een platform voor hardlopers. En dat alles onder het motto: ‘Go with the flow’.