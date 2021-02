Nieuw zwembad op Arnhems sportcentrum Valkenhuizen later open vanwege corona, vorst en lekkage

Column Onderlangs Ik kan op deze plek schrijven wat ik wil. Al zijn er genoeg die daaraan twijfelen

14 februari In die uithoek van de stad waar ik woon, ontving ik een paar dagen geen krant in de bus. Ik reken het de krantenbezorger niet aan. ’s Morgens om vijf uur opstaan, dan is het leven elke dag al een beproeving.