Nieuw zwembad op sportcentrum Valkenhuizen officieel geopend. ‘Één van de beste baden van het land’

Gelovigen bidden voor wederop­stan­ding verdronken Samuël (22): ‘Jouw tijd op aarde is nog niet voorbij!’

28 juni NIJKERK/ARNHEM - In Nijkerk bidden honderden kerkgenoten van Samuël Boujadi dag en nacht voor een bovennatuurlijk wonder. De 22-jarige Boujadi verdween toen hij vrijdag ging zwemmen in een Italiaans meer. Zijn kerkgenoten geloven dat hun vermiste ‘broeder’ wordt teruggevonden en uit de dood zal opstaan.