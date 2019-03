Nieuwbouw trekt spoor van vernieling door Arnhemse buurt: ‘Alsof we in Groningen wonen’

Arnhemmer Philips naar ‘noorde­lijk­ste club ter wereld’

10:15 ARNHEM/ALTA - Guyon Philips heeft op de valreep een nieuwe club gevonden. 25-jarige Arnhemmer voetbalt het komende jaar voor Alta IF op het derde niveau in Noorwegen. Het is even schakelen voor de spits, want vanuit het warme Spanje kan hij met Alta nu niet veel noordelijker meer.