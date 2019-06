Nieuwe arrestatie voor schietpartij rond drugsdeal in Arnhem-Zuid

Dat heeft de Arnhemse politie gemeld.



Bij het schietincident op klaarlichte dag raakte op 25 februari de bewoner van een woning aan de Corrie Tindeloostraat ernstig gewond.



Hij was een van de vier betrokkenen bij een drugstransactie die was gepland. Eerder werd een 34-jarige man uit Arnhem aangehouden die kennelijk een bemiddelende rol had moeten spelen.



De politie zocht de afgelopen tijd de publiciteit via diverse opsporingsprogramma’s in een poging de andere verdachten te achterhalen.