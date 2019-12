Nieuwe beelden overvaller Arnhemse cafetaria 't Hoekje in Opsporing Verzocht

Rick Verdouw werpt Oost-Arn­hem 17 seconden voor uit strafworp naar winst in thriller

17:22 EINDHOVEN - De zaalkorfballers van Oost-Arnhem hebben ook hun vierde wedstrijd in de hoofdklasse B gewonnen. In een zinderend duel was de ploeg in Eindhoven de baas over DSC: 30-31. Aanvoerder Rick Verdouw maakte zeventien seconden voor tijd de winnende treffer uit een strafworp.