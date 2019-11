Nieuwe files A50, nu bij knooppunt Ewijk

Rond 6.30 uur kwam er een melding van een ongeval op de A50 binnen bij de hulpdiensten. Drie auto’s waren door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing gekomen waarna er één in de middengeleider terecht kwam. De inzittende van deze auto is door ambulance personeel nagekeken maar het is onduidelijk of de man naar het ziekenhuis is gebracht. De andere auto’s raakte minder beschadigd maar zullen ook afgesleept moeten worden.