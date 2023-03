Nieuwe horecazaak in oude Bizar Bazar Arnhem: dit zijn de naam en openingsdatum

indebuurt.nlHotspotalert! In de Arnhemse Lutherse kerk waar je voorheen Bizar Bazar vond, komt een nieuwe horecazaak. De jonge ondernemers Janiek van den Broeck (24) en Bart Luessink (24) openen er binnenkort hun eigen boetiekhotel en restaurant. Wanneer dat is en hoe de zaak gaat heten lees je hier.

Bizar Bazar kwam in maart 2022 te koop te staan en begin dit jaar werd duidelijk dat Janiek en Bart de nieuwe uitbaters van het ‘goddelijke’ horecapand zijn. De twee vertelden destijds aan de Gelderlander dat hun zaak ‘dé hotspot van Arnhem’ moet worden, maar onder welke naam was nog niet bekend.

De nieuwe naam

Tot nu, want wat betreft de naam is de kogel door de kerk. Het boetiekhotel en restaurant dat in de oude Bizar Bazar komt heet The Church. Dat is niet geheel toevallig, gezien de zaak in een voormalige kerk opent. In The Church vind je straks een restaurant waar je onder meer terecht kan voor een avondje tafelen, cocktails drinken en/of feesten. Overnachten kan er ook in de bijbehorende kamers.

Volledig scherm Het interieur van The Church © HIMplus

Openingsdatum oude Bizar Bazar

Wil je het sfeertje van The Church zelf testen? De openingsdatum van de nieuwe horecazaak in de voormalige Bizar Bazar is 17 maart 2023. Je kunt er die dag vanaf 18.00 uur terecht voor een diner. Vanaf 23 maart serveren Janiek en Bart ook lunch en is er elke zondag van 10.30 tot 16.00 uur een champagnebrunch. Om de opening te vieren trakteren de twee ondernemers tijdens de openingsweken op een glaasje bubbels. Santé!

Een plekje reserveren bij The Church kan per mail of telefonisch via 026 214 8800. De cocktailbar is elke donderdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 22.00 uur open.

