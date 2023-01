Nieuwe hotspots! 9 x koffiebars en lunchzaken die in 2022 openden in Arnhem

indebuurtDe hotspotalerts bleven maar komen in 2022. Arnhem kreeg er allerlei nieuwe koffiebars en lunchzaken bij. Als je in het nieuwe jaar wil bijkletsen onder het genot van een beker zwart goud of wilt genieten van een smakelijke lunch, indebuurt has got ya! Hier een lijstje met inspiratie.

Cafeïne

Een toepasselijke naam voor een nieuwe koffiezaak: Cafeïne. Fun fact: bij deze zaak roosteren ze hun koffiebonen zelf. Je vind Cafeïne sinds 2022 in het Spijkerkwartier in Arnhem.

Starbucks

Brillenzaak Eyewish in de Jansstraat maakte in 2022 plaats voor een nieuwe vestiging van koffieketen Starbucks. Arnhemmers kunnen sindsdien zowel op het station als in de binnenstad terecht voor een iced latte, een frappuccino met slagroom of een beker zwart goud van het bedrijf.

In de winkel

Arnhem kreeg er in maart 2022 een nieuwe lunchzaak bij waar je de hele dag door kan brunchen en lunchen, ook al is het 16.00 uur. Je stelt bij In de winkel zelf je broodje samen aan de hand van losse ingrediënten en producten. De naam is trouwens niet voor niets In de winkel, je vindt de zaak binnenin interieurzaak Rivièra Maison.

Volledig scherm Het interieur van In de winkel. Foto: In de winkel

DE-Café

Je moest er een tijdje op wachten, maar dan heb je ook wat. Het DE-Café in de binnenstad opende in juni 2022. Manager Rianne vertelde aan indebuurt: ”Je krijgt een huiskamergevoel als je binnenkomt. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan.” Wist je dat je hier ook babyccino’s kunt bestellen?

CAFE at JONES

Shoppen en een bak koffie drinken combineren? Bij Jones Arnhem kan het sinds juli 2022 in één zaak. “Ik wil met het café in mijn winkel een ontmoetingsplek creëren voor mijn klanten”, legt eigenaar Judith ter Haar uit aan indebuurt.

LOTS coffee

Bij LOTS coffee & brunchclub mag je de hele dag door alles van het uitgebreide ontbijtmenu bestellen. De zaak opende in juli 2022. ”We serveren gezonde opties zoals bowls, verse sapjes en smoothies, maar mensen kunnen bijvoorbeeld ook een stapel pannenkoeken bestellen. Bovendien hebben we verschillende soorten coffees, zoals de espresso en de cortado, gezet met lokaal gebrande koffiebonen.”

Pure Roasted

Koffiebar Pure Roasted opende in september 2022 in de Steenstraat. Valt je iets op aan het interieur? Dat kan! De oranje en blauwe meubels zijn van het oude Hemels. Die patisserie sloot in mei 2022 de deuren. Benieuwd welke Arnhemse zaken er nog meer dicht gingen in 2022? Check dit overzicht.

Volledig scherm Het interieur van Pure Roasted met items uit het oude Hemels. Foto: indebuurt

Toastable

Gesmolten kaas tussen knapperig, geroosterd brood met een sausje erbij; loopt het water je al in de mond? Voor tostiliefhebbers is er goed nieuws: sinds november 2022 zit er een vestiging van Toastable in Arnhem.

PRUT

Misschien had je dit nog niet meegekregen, maar nadat PUCK Specialty coffee dicht ging zit er een nieuwe koffiebar in het pand. PRUT opende in december 2022 de deuren. Eén van de medewerkers van de PUCK, Esther, begon er voor zichzelf. ”Met een andere naam en een andere menukaart, maar de bakkies koffie smaken minstens zo goed.” Binnenkort meer over deze nieuwe zaak!

