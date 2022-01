Nieuwe huisarts in centrum Arnhem: honderden mensen willen zich meteen inschrijven

Hopman-Benkaddour is al elf jaar huisarts in Arnhem. Ze werkte in een praktijk in Arnhem-Zuid. Nu opent ze de deuren in het centrum, in een nieuwe praktijk aan het Willemsplein. Dat daar behoefte aan is, blijkt direct: in twee weken tijd hebben zich al 240 mensen bij haar gemeld.



,,Dat is hoopgevend. Dat betekent dat het goed gaat, maar ook dat er echt wel behoefte was aan een nieuwe huisarts”, zegt ze. Het is de bedoeling om uiteindelijk plek te kunnen bieden aan 3500 patiënten en het team uit te breiden tot drie huisartsen met doktersassistenten: ,,Dat is wat we denken dat er nodig is als je kijkt naar de groei in Arnhem.”