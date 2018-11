Nieuwe ‘mini-eiken’ Huijghenslaan in Arnhem vervangen door zilveresdoorns

Een meerderheid in de gemeenteraad van Arnhem stemde woensdagavond tijdens de vergadering over de gemeentebegroting in met een plan om hiervoor 70.000 euro uit te trekken, als de bewoners van de straat in meerderheid voor het wisselen van de bomen kiezen.

Mochten de zomereiken wijken voor de zilveresdoorns, dan kunnen die eerst op andere plekken in de stad worden ingezet, zo is de gedachte die is opgenomen in het voorstel, dat met steun van Arnhem Centraal, de VVD, de Arnhemse Ouderen Partij en ChristenUnie aan de orde werd gesteld. CDA, D66, SP, PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Op de bomenwissel is aangedrongen door een groep actievoerende bewoners. Die willen van de zomereiken af omdat ze traag groeien. Een aantal van de inwoners die werden geraadpleegd toen de gemeente de oude bomen in hun straat door nieuwe ging vervangen, zou achteraf de gang van zaken ook als onduidelijk hebben ervaren. Achteraf gezien hadden zij liever de zilveresdoorns gehad, welke keus hen in eerste instantie ook is voorgelegd.

Verplaatst

De politieke partijen die deze bomenoperatie in gang hebben gezet, stellen dat de zomereiken in de Huijghenslaan onder meer kunnen worden verplaatst naar de Thomas a Kempislaan of de Laan van Presikhaaf, op de plek van bomen die het niet hebben gered.