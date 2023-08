Nieuwe tassenwinkel in Arnhemse Bovenbeekstraat na 3 maanden dicht

Column Onderlangs Waarom worstelen met tentstok­ken? ‘Ik zal u door mijn kamer laten reizen tot het u duizelt!’

Het kan heerlijk zijn om in de zomervakantie thuis te blijven. Zelf ben ik weliswaar op vakantie in Frankrijk. Ik stel het mij alleen even voor. Het zou een goed idee zijn de vakantielectuur erop aan te passen. Wat moet ik thuis met een reisgids van de Auvergne?