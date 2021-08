Nieuwe tegenslag bij elektrische bussen; tijdelijk diesel tussen Apeldoorn en Arnhem

Arnhemse Sameena trekt met expo ten strijde tegen mensenhan­del: ‘Jarenlang ben ik misbruikt en uitgebuit’

26 augustus ARNHEM - Met hardlopen haalt de Arnhemse Sameena van der Mijden geld op voor de strijd tegen mensenhandel. Toen ze 18 was, viel ze in handen van een loverboy. Nu deelt ze haar verhaal in een buitenexpositie in het stadshart van Arnhem onder de titel ‘Open je ogen voor mensenhandel’ Zo hoopt ze andere slachtoffers te motiveren om het stilzwijgen te doorbreken.