Nieuwe trend in Arnhemse Staringstraat: maak een ‘huisnummerselfie’ en leer je buren kennen

ARNHEM - Bewoners van de Arnhemse Staringstraat leren elkaar beter kennen tijdens de coronacrisis dankzij de ‘huisnummerselfie’. Een selfie van bewoners naast hun voordeur, met het huisnummer in beeld. De actie is een idee van de Arnhemse fotograaf Eric Veltink.

,,Corona maakt onze wereld heel klein”, zegt Veltink (45), initiatiefnemer van de huisnummerselfie-actie. Anderhalve week geleden deed hij een oproep in de straatapp van zijn straat, de Staringstraat, om een foto van zichzelf te maken naast het huisnummer.

Leer elkaar kennen tijdens corona

De achterliggende gedachte: juist nu iedereen door de coronacrisis veel thuis is, is het een goed idee de mensen in je directe omgeving beter te leren kennen. Het plan ontstond nadat een buurvrouw een straatapp had opgericht om met de straat gezamenlijk work-outs te doen, nu dat in de sportschool niet meer kan.

Veltink: ,,Ik bedacht me dat we wel een appgroep hebben, maar dat eigenlijk nog niemand weet wie wie is.” Dat vormde voor hem aanleiding zíjn huisnummerselfie te delen, met een oproep. ,,Het ging ineens als een dolle”, zegt Veltink. ,,Overal op straat zag je mensen met telefoons.”

Wijntjes drinken met de buurvrouw

De actie bleek een katalysator voor meer interactie in de straat. ,,Ik heb een Finse buurvrouw, die ik tot dusver alleen maar kort gesproken had. Afgelopen week hebben we een paar keer wijntjes gedronken”, aldus Veltink.

Of dat wel past bij het adagium ‘social distancing’? Veltink: ,,Wijn drinken kan ook op anderhalve meter afstand.”

De buurvrouw vertelde bovendien dat zij zélf ook veel meer mensen sprak door de actie, zegt Veltink. ,,Ze zei dat ze helemaal niemand in de straat kende. En nu was ze in één dag al twee of drie keer aangesproken. Dat geldt voor veel mensen in de straat. Ineens is er meer contact.”

