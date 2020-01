Nieuwe verdachten: twee Arnhemse vrouwen hielpen bij gewelddadige overval op moeder en kinderen

ARNHEM - De strafzaak over een raadselachtige woningoverval op een zwangere vrouw en haar tweeling aan de Vlissingenhof in Arnhem in maart 2019, heeft er twee verdachten bij. Een overbuurvrouw (42) in de betreffende straat en een vriendin van haar uit de buurt (36) worden ervan verdacht dat zij de twee mannelijke verdachten in de zaak hielpen. Dat bleek vrijdag voor de rechtbank in Zutphen.