Nieuwe vondst verandert kijk op verwoestende brand bij Deep Yachts: ‘Ik heb geen vijanden’

Zeilschip Jeroen gaat verloren bij hevige brand op scheeps­werf in Arnhem: 'Dit was veel meer dan een hobby'

ARNHEM/ OOSTERBEEK - Een hevige brand op scheepswerf Deep Yachts in Arnhem heeft in de nacht van zondag op maandag zeker vier tot vijf jachten in de as gelegd. ,,Hier zit, of beter gezegd zat, mijn hele ziel en zaligheid in”, zegt Oosterbeker Jeroen van Liefland. Van zijn zeilschip Sav Heol is weinig meer over.

