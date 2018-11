Nieuwe wiebelbrug in Arnhem prikkelt zintuigen van mensen met een verstandelijke beperking

Bakkerij Hilvers Gelders familiebe­drijf van het jaar

19:43 ARNHEM - De Arnhemse bakkersketen Hilvers is uitgeroepen tot Gelders familiebedrijf van het jaar. Directeuren Aike en Wilma Hilvers ontvingen de prijs vanavond in het Van der Valk-hotel in Lent, uit handen van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.