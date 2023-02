Nieuws gemist? Grote belangstelling voor carnavalsoptocht Braamt • Vrouw overleden en twee zwaargewonden bij steekpartij

AMPER BUSSEN EN MINDER TREINEN DOOR STAKING | Wie deze week met het openbaar vervoer wil reizen, moet er rekening mee houden dat er waarschijnlijk amper bussen rijden. Ook regionale treinverbindingen zullen ernstig verstoord zijn: de hele week wordt er gestaakt.

AGENTEN HALEN SMART MET CARAVAN VAN DE SNELWEG | De verkeerspolitie ziet doorgaans veel opvallende zaken voorbijkomen maar een Smart met een caravan erachter was door agenten nog niet vaak gespot. Afgelopen week reed een bestuurder met die combinatie zo’n 60 kilometer per uur op de A4.

DE BRUTE MOORD OP MIENTJE EN MIENTJE ZETTE OOK HET LEVEN VAN RENÉ, HEMMY EN NEL STIL | Fouad is de liefde van zijn leven, denkt René Aarts. Onbedoeld haalt hij de moordenaar van zijn moeder binnen de familie. Op 7 februari 2003 vermoordt Fouad op beestachtige wijze de overbuurvrouwen Mientje Aarts (69) en Mientje Bartelen (75) in een arbeiderswoninkje in Nijmegen. Wat bezielde hem? Hoe liep het af? En hoe gaat het met de nabestaanden, twintig jaar na dato?

TOEN NANCY OVER DE SNELWEG REED, BELDE HAAR EX MET EEN VRESELIJKE BOODSCHAP | Toen de 23-jarige Slowaak in de auto stapte had hij een moordwapen in handen. Dat zegt Nancy Scholten. Ze is de moeder van Darren van Velsen, die twee weken geleden werd doodgereden op de Koningskade in Den Haag. Vermoedelijk was de chauffeur onder invloed. ,,Dat is geen ongeluk, dat is een levensdelict”, zegt de Vereniging Verkeersslachtoffers.

ONVERWACHTE WINNAAR VAN HEEL HOLLAND BAKT | Bij de finale van Heel Holland bakt kwam niet de meest constante kandidaat als winnaar uit de bus. De overwinning was voor een deelnemer die indruk maakte alleen al door de hele tijd te genieten van het bakavontuur. ,,Ik had het nooit verwacht.’’

VROUW (33) OVERLEDEN EN TWEE ZWAARGEWONDEN BIJ STEEKPARTIJ IN DELFT | Bij een steekpartij aan de Frederik van Eedenlaan in Delft is zondag een dode gevallen. Het gaat om een vrouw van 33 jaar. Zij stierf ter plaatse aan haar verwondingen. Een 55-jarige man en 57-jarige vrouw raakten zwaargewond. In België werd na een achtervolging een 31-jarige verdachte aangehouden. Vermoedelijk ligt de oorzaak in relationele sfeer.

VROUW ALS HOOFDPRINSES NOG LANG NIET OVERAL MOGELIJK | Bij veruit de meeste carnavalsverenigingen is het mogelijk dat vrouwen worden verkozen tot prins(es), maar nog altijd is dat in verschillende plaatsen onmogelijk. Bij naar schatting een op de tien verenigingen kennen ze alleen maar mannelijke prinsen en is een vrouw als voorganger van het carnaval not done.

CYNTHIA MOEST HAAR MAN EN DOCHTERTJE ACHTERLATEN IN AUSTRALIË | Ze ging naar Australië om te reizen, inmiddels is Cynthia Chikonyora (29) er getrouwd en heeft een kind van 1. Maar 16 januari kreeg ze na een ingewikkeld, bureaucratisch visumproces plotseling ongelooflijk nieuws: ze werd direct het land uit gezet. De Rotterdamse moest haar man en kind achterlaten.

EIGENAAR VOLGT GESTOLEN AUTO, VERDACHTE WORDT NA BOTSING AANGEHOUDEN | Een 19-jarige automobilist uit Waspik is zondagochtend tijdens een achtervolging op de Sweensstraat in Kaatsheuvel tegen een andere auto gebotst. Het voertuig was gestolen en de autodief weigerde vrijwillig te stoppen. Alleen werd de verdachte niet door de politie achtervolgd, maar door de eigenaar van de auto zelf.

STEFAN GROEF OP OUDE DEFENSIETERREIN RUIM HONDERD LEKKENDE ACCU'S OP | De grond van voormalige defensieterreinen is vaak verontreinigd met afval, van motorolie tot asbest. En oude accu’s, ontdekte Stefan Vlaminckx op het oude mobilisatiecomplex in Mill, waar nu woningen worden gebouwd. Hij groef ze dertig jaar geleden op om geld te verdienen, maar heeft nog steeds last van de littekens.

‘PAK MAAR MIJN HAND VAST’, ZEGT VROUW IN AMBULANCE TEGEN BRAMS COLLEGA, DAARNA STOPT ZE MET ADEMEN | Als ambulancechauffeur bij RAV Hollands Midden redt hij veel levens. Maar Bram van der Schoor (45) maakt ook mee dat mensen onder zijn handen overlijden. Hij kan er goed mee omgaan. ,,Ik heb al heel veel dode mensen gezien.”

EERSTE CARNAVALSOPTOCHT NA CORONA IN BRAAMT VERRASSEND GROOT | Met 25 wagens is de eerste carnavalsoptocht sinds corona gelijk een verrassend succes in Braamt. ,,Meer deelnemers dan normaal. Geweldig.”

