Nieuws gemist? Illegale carnavalsoptocht, coronafeesten lopen uit de hand en code rood door ijzel

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zondag 14 februari.

ZORGEN OVER CORONABELEID KAZERNE SCHAARSBERGEN Medewerkers van de Koninklijke Militaire School (KMS) maken zich grote zorgen over de verspreiding van corona op onder meer de kazerne in Schaarsbergen. Zij vinden het onverantwoord dat zij wekelijks grote groepen leerlingen van diverse scholen ontvangen, terwijl de rest van Nederland te maken heeft met strenge maatregelen.

CORONAFEESTEN Politiehonden, wapenstokken én zes aanhoudingen. Een ‘coronafeest’ op het Nijmeegse woonwagenkamp Teersdijk is zaterdagavond flink uit de hand gelopen. Agenten moesten tot twee keer toe ingrijpen om een einde aan de illegale party te maken.

Ook in Tiel was het raak. Na een feestje thuis gingen jongeren rond 02.00 uur ’s nachts met elkaar op de vuist buiten het huis in de wijk Passewaaij. Twee mannen vielen in de sloot, één kreeg een stomp in zijn gezicht.

VINCENT EN KASIA VLUCHTEN VOOR LOCKDOWN NAAR CURAÇAO Vincent de Vlugt en Kasia Hering konden er niet meer tegen: verstikkende coronaregels en een crisis waar geen eind aan lijkt te komen. En dus vertrokken ze samen met hun dochters Emma en Sofie naar Curaçao. „Er zijn vast mensen die ons nu verafschuwen.”

Volledig scherm Vincent de Vlugt en Kasia Hering vertoeven samen met hun dochters Emma en Sofie op zonnig Curacao. © Kasia Hering

ILLEGALE CARNAVALSOPTOCHT IN GROESBEEK Corona of niet: in Groesbeek heeft zondagmiddag tóch een carnavalsoptocht plaatsgevonden. Een groep van zo’n vijftien carnavalisten trok om 13.11 uur verkleed door het dorp. De illegale stoet zorgde voor een flinke file en trok tientallen toeschouwers.

Volledig scherm Deelnemers aan de illegale Groesbeekse carnavalsoptocht. © Eigen foto

VAN DER POEL SCHAATST WERELDRECORD Nils van der Poel heeft in Thialf het wereldrecord op de 10.000 meter verbroken. De Zweed reed met 12.32.95 het wereldrecord dat Graeme Fish vorig jaar reed uit de boeken. Jorrit Bergsma werd tweede in 12.45.86. Patrick Roest stortte helemaal in en werd zevende in 13.09.42. Het brons ging naar de Rus Alexander Rumyantsev.

VITESSE VERLIEST VAN FC TWENTE Vitesse zit in een diepe, sportieve crisis. Met de 2-0 nederlaag tegen FC Twente heeft de Arnhemse club nu vier duels op rij niet meer gewonnen. In GelreDome straalde de onmacht van de equipe van coach Thomas Letsch af. Bekijk hier de samenvatting.

OVERVALLER LIDL CUIJK LOOPT NOG ROND De overvaller van de Lidl in Cuijk loopt waarschijnlijk nog vrij rond. De politie hield twee tieners (13 en 16 jaar) aan voor de overval vrijdag, maar ‘door het opsporingsonderzoek bestaat het vermoeden’ dat de dader daar niet bij zit, meldt de politie nu.

CODE ROOD DOOR IJZEL Het KNMI geeft een weeralarm af vanwege de naderende ijzel. Vanaf 03.00 uur vannacht geldt code rood. Dat wordt uitgegeven als er een kans bestaat dat extreem weer een grote impact heeft op de samenleving. Omdat het vandaag is gaan dooien en vannacht op sommige plekken weer gaat vriezen, kan het spekglad worden op de wegen.