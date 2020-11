Nieuws Gemist? Negatief reisadvies tijdens kerstvakantie | Fred van Leer uit ziekenhuis

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is het belangrijkste nieuws van maandag 2 november.

NEGATIEF REISADVIES KERSTVAKANTIE Het kabinet heeft besloten met een negatief reisadvies te komen tijdens de kerstvakantie voor vakanties naar het buitenland. Het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van de regering gedurende de coronacrisis, adviseerde dit. Het kabinet volgt dit advies.

BEROVINGEN IN PARK PRESIKHAAF In Park Presikhaaf in Arnhem heeft afgelopen weekeinde tot twee keer toe een beroving plaatsgevonden. Zowel vrijdag- als zaterdagavond was het raak. Omwonenden zijn geschrokken en wijzen op het gebrek aan verlichting. ,,Het is hier ‘s avonds aardedonker.”

AGRESSIE BIJ VERSTANDELIJK BEPERKTEN Er zijn meer geweldsincidenten onder verstandelijk beperkten sinds de corona-uitbraak. Dat blijkt uit een onderzoek waar vier universiteiten aan meewerkten, waaronder het Radboudumc en de Wageningen University. De onderzoekers betogen dat er voor gehandicapten een andere corona-aanpak moet komen.

Volledig scherm Cliënten en een begeleider tijdens hun dagbesteding. © Rolf Hensel

PRIJS KASTEEL MEILAND GEDAALD De Meilandjes hebben hun te koop staande Franse kasteel flink in prijs verlaagd. Vroegen de realitysterren eerder nog 1,27 miljoen euro voor Chateau Marillaux, nu is dat gezakt naar 998.000 euro.

Volledig scherm Erica, Montana, Maxime en Martien Meiland © /

AANTAL CORONABESMETTINGEN DAALT De daling van het aantal besmettingen in deze regio zet door. Waren het er zaterdag 993 en zondag 786, maandag werden er 727 positieve testen op het coronavirus gemeld. In de Achterhoek blijven de besmettingen stijgen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

FRED VAN LEER UIT ZIEKENHUIS Goed nieuws over Fred van Leer (44), die gisteren opgenomen werd in het ziekenhuis. Zijn management laat weten dat hij inmiddels het ziekenhuis heeft verlaten. ,,Hij is erg moe, maar het gaat goed met hem.”

Volledig scherm Fred van Leer. © ANP Kippa

BRUTE BEROVING IN VEENENDAAL Een 65-jarige man uit Ede is zondagavond op sportpark Panhuis in Veenendaal op gewelddadige wijze beroofd in zijn auto. De verdachte, vermoedelijk een tiener, is tot op heden spoorloos.

DUITSLAND IN GEDEELTELIJKE LOCKDOWN De coronamaatregelen aan weerszijden van de grens wisselen elkaar in hoog tempo af. Sinds deze maandag geldt er in Duitsland een gedeeltelijke lockdown. Tijd voor een laatste stand van zaken in het grensgebied.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.