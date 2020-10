Nieuws gemist? Veel besmettingen in Nijmegen en Montferland | Pedojagers opgepakt in Arnhem

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is het belangrijkste nieuws van maandag 19 oktober.

NIEUWE BESMETTINGEN Het aantal nieuwe besmettingen met corona is landelijk iets afgenomen, maar in de regio zijn in sommige gemeenten juist records verbroken. Montferland telde de afgelopen 24 uur relatief gezien de meeste positieve testen van de hele regio.

De 30 coronabesmettingen die er werden vastgesteld vormen een verdubbeling van het hoogste aantal in die gemeente tot nu toe. Ook Nijmegen piekt weer opvallend. Die gemeente telde 85 besmettingen. Het oude ‘record’ lag op 69.

SOFTDRUGS VERBODEN Een jointje opsteken op straat? Het is 's avonds en 's nachts tóch verboden. Er is wel degelijk een verbod op het gebruik en bezit van softdrugs op straat in de avond en nacht. Het kabinet kondigde dit vorige week aan, maar dat leek volgens de wet niet te kunnen. Grapperhaus stelt nu toch dat het kan:. ,,Het gedoogbeleid geldt alleen voor de verkoop van hennep en hasjiesj (geen andere softdrugs) in coffeeshops. Die verkoop wordt onder bepaalde voorwaarden gedoogd; dit wil zeggen dat het wettelijk verbod niet wordt gehandhaafd.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP

PEDOJAGERS Vijf pedojagers, waaronder de pedojager van Harrie D., zijn afgelopen zaterdagavond opgepakt in het Arnhemse Park Sonsbeek. Het vijftal gebruikte daar geweld tegen een man, die dacht dat hij met een minderjarig meisje had afgesproken. Deze man had online contact met iemand waarvan hij dacht dat het een meisje was. Hij dacht een afspraak met haar te hebben, maar het liep uit op een worsteling.

PEEPSHOW Een peepshow op wielen: die is binnenkort te zien in Nijmegen en Arnhem. Steeds meer veilige werkplekken verdwijnen, vinden sekswerkers. Daarom gaan zij met een peepshow op wielen het land door. Ze beginnen in Nijmegen en Arnhem. Een omgebouwde aanhanger met een coronaproof peepshow moet de aandacht trekken. Bekijk hieronder vast een video.

DIEFSTAL IN EEN BADJAS Een 45-jarige man is zondagmiddag in het ziekenhuis van Gronau (Duitsland) betrapt bij de diefstal van een mobiele telefoon. De verdachte deed zich voor als patiënt van het ziekenhuis. Hij droeg een badjas en liep op badslippers. In die outfit glipte hij de ziekenhuiskamer van een echte patiënte binnen, een 57-jarige vrouw.

Volledig scherm Badslippers. © Arie Kievit

GEHOORAPPARAATJES GELANCEERD Mondkapjes en hoorapparaten, het blijkt een ongelukkige combinatie. Het opzetten van een mondkapje wil nog wel lukken. Maar bij het afzetten gaat het mis. Meer dan eens wordt het vaak minuscule hoorapparaat gelanceerd. En zie het dan maar eens terug te vinden voordat het onder de wielen van een passerende auto plat wordt gereden of onder een winkelwagentje terecht komt.

GRIEPPRIK Nog een griepprik halen? De kans dat u dit jaar naast grijpt, wordt steeds groter. Het RIVM heeft uit voorzorg alle nabestellingen stopgezet. ‘Op is ook echt op’. Dat er dit jaar meer animo zou zijn voor de griepprik, had het RIVM wel ingeschat. Maar nu huisartsen de eerste vaccinaties zetten, wordt meteen al duidelijk dat de vraag wel eens veel hoger uit kan vallen dan die extra vijftien procent waar rekening mee gehouden is.

Volledig scherm Griepprikken. © ANP

JONGE INBREKER MISHANDELT BEJAARDE Een 76-jarige bewoner van een woning aan de Stevensbeekseweg in Overloon is vanochtend gewond geraakt toen hij een inbreker in zijn woning aantrof. Hij kreeg een paar fikse klappen in zijn gezicht. Korte tijd later is de 16-jarige inbreker aangehouden.

